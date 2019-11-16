شربل قرداحي دعا للذهاب للاصلاح الهيكلي بعد تأمين الحماية الاجتماعية للناس

اشار الخبير الاقتصادي ​شربل قرداحي​ الى ان لوبيات ​النفط​ و​الدواء​ وغيرها من اللوبيات موجودين في الشارع، رغم انهم يقبضون ارباح غير مقبولة في بلد اخر. واعتبر ان البطاقة الصحية الشاملة يجب ان تقر، لان اي مواطن يجب ان يكون لديه حماية اجتماعية، ويجب تفكيك كل الصناديق لانها غير فعالة ودمجهم وتأمين الحماية الصحية لكل اللبنانيين من الدرجة الثالثة.

واوضح قرداحي في حديث تلفزيوني، انه يجب تخفيض تكلفة ​التعليم الرسمي​، وعلى ​الدولة اللبنانية​ صرف مصروف للشباب العاطل عن العمل فوق العشرين عامل بحدود 150 $ شهرية، وبعدها نذهب الى الاصلاحات الهيكلية بعد تأمين الحماية الاجتماعية للناس.