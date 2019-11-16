بول كنعان: من الضروري الحفاظ على الميثاقية في تصويت نقابة المحامين

اعتبر المحامي بول يوسف كنعان ان نقابة المحامين تثبت بانتخاباتها غداً انها، وعلى الرغم من كل الظروف، تبقى ام الحريات وتحافظ على الديموقراطية وتسلك طريق صندوق الاقتراع لتداول السلطة.
واعتبر كنعان ان من الضروري الحفاظ على الميثاقية في التصويت، لتبقى النقابة فسحة تجمع التنوع النقابي على اساس الكفاءة والقدرة على الانجاز.
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