بول كنعان: من الضروري الحفاظ على الميثاقية في تصويت نقابة المحامين

اعتبر المحامي ​بول يوسف كنعان​ ان ​نقابة المحامين​ تثبت بانتخاباتها غداً انها، وعلى الرغم من كل الظروف، تبقى ام الحريات وتحافظ على الديموقراطية وتسلك طريق صندوق الاقتراع لتداول ​السلطة​.

واعتبر كنعان ان من الضروري الحفاظ على الميثاقية في التصويت، لتبقى النقابة فسحة تجمع التنوع النقابي على اساس الكفاءة والقدرة على الانجاز.