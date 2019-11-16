"النشرة": اعتصام لموظفي مستشفى النقيب بصيدا للمطالبة بدفع مستحقاتهم

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان "عددا من موظفي ​مستشفى​ "النقيب"، نظموا اعتصاما أمام مدخل المستشفى في ​الهلالية​ – صيدا، للمطالبة بدفع مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أشهر، وفد رفعوا لافتات تؤكد انهم باتوا غير قادرين على تحمل الاوضاع المعيشية في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة."

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