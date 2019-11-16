طرابلسي حيا الصحافة الاستقصائية التي تواكب انتفاضة الناس بفتحها ملفات الفساد

حذّر النائب ​ادكار طرابلسي​ مِمّا فعله وحوش ​الفساد​ الذين حكموا ​لبنان​ منذ العام ١٩٩٢ الذين نهبوا خيرات البلد بدهاء ووقاحة وبلا رحمة بالشعب وورطوا البلد بديون أنهكته ويطرحون أنفسهم مُنقذين ويركبون موجة الحراك الشعبيّ الإصلاحيّ ليستمروا في الإمساك بالبلد. وراهن النائب طرابلسي على وعي اللبنانيين وتجنبهم السير خلف هؤلاء لدواعٍ طائفيّة أو حزبيّة أو منفعية أو استسلامًا للأمر الواقع.

وحيّا النائب طرابلسي ​الصحافة​ الاستقصائية التي تواكب انتفاضة الناس بفتحها ملفات الفساد على أن تتجنّب الافتراء والتجنّي ولا يكون همّها غير الحقيقة وتحصيل حقوق الناس و​الدولة​. وطالب ​القضاء​ بالإسراع في معالجة الملفات المحالة عليه وإصدار الأحكام بلا خوف وبلا تردّد.

وأكّد النائب طرابلسي على ضرورة إنجاز استحقاق ​انتخابات​ ​نقابة المحامين​ غداً الأحد لما لهذه النقابة من دور محوري تاريخي في دعم مسيرة الحقوق والعدالة في لبنان.