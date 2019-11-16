النشرة: المحتجون في صيدا قرروا عدم استقبال "البوسطة" او السماح لها بالمرور من تقاطع "ايليا"

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان عددا من المحتجين في المدينة قرروا عدم استقبال "البوسطة" او السماح لها بالمرور من تقاطع "ايليا"، داعين سائقها "قبل ما توصل ع صيدا كوّع وارجع".

واصدر المحتجون بيانا تحت شعار "صيدا تتحدى ​واشنطن​"، جاء فيه "قامت انتفاضتنا بالاساس لتغيير النهج الاقتصادي التجويعي الذي تنتهجه ​السلطة​ اللبنانية بإملاءات من مؤسسات النهب الدولية، لذلك فاننا نرفض ان تُستغَل انتفاضتنا من قبل ممثلي هذه المؤسسات الناهبة من سفارة اميركية وما يعادلها من منصات تناصبنا الخبث والعداء في خياراتنا الوطنية الكبرى وعلى رأسها مقاوتنا البطلة ضد الاحتلال. نعلن صراحة ان مشروع "عهدير ​البسطة​" لن يُسمح له بالمرور في ساحة ايليا بسبب كل الشبهات حول ارتباط منظميه ب​السفارة الاميركية​ وبقوى سياسية فاسدة تسعى لاستغلال شارعنا لاهداف مشبوهة، ومنعا لحرف بوصلة انتفاضة ​الشعب اللبناني​ عن اهدافها النظيفة في الحرية والتحرر. فيا سائق البوسطة قبل ما توصل ع صيدا كوّع وارجع.