حكمت ديب: بعد حيط نهر الكلب اجت البوسطة شو عم تحاولوا تعملوا؟

قال عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​حكمت ديب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "بعد حيط ​نهر الكلب​ اجت البوسطة شو عم تحاولوا تعملوا؟".

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