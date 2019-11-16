وزير الدفاع الايراني يعلن عن تدشين خط لإنتاج سلاح الدفاع الجوي الليزري

أعلن نائب وزير الدفاع الإيرانيالعميد قاسم تقي زادة عن تدشين خط لإنتاج سلاح الدفاع الجوي الليزري. واشار في تصريح الى أن "لدينا الآن مشروع لزيادة مدى ودقة ​صواريخ​ كروز عبر استخدام نظام خرائط رقمي، حيث سيتم الانتهاء من مرحلة اختباره قريباً"، منوها أن "معظم الجهود في مجال ​الصواريخ​ الباليستية "أرض – أرض" منصبة على جعل جميع صواريخ "أرض-أرض" بالغة الدقة، وهو الجهد الأكبر الذي نقوم به حاليا وهو مشرف على نهايته".

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