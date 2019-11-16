حماس: لن نسمح للعدو بالاستمرار في انتهاكاته وسياساته الإجرامية

اكد المتحدث باسم حركة "حماس" ​فوزي برهوم​ في حديث صحفي، ان الحركة لن تسمح للعدو الاسرائيلي بالاستمرار في انتهاكاته وسياساته الإجرامية أو اختيار زمان ومكان كل معركة.

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