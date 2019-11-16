جنود صينيون يساعدون في تنظيف شوارع هونغ كونغ بعد احتجاجات

ذكرت هيئة البث في ​هونغ كونغ​ "آر.تي.إتش.كيه" أن جنودا من جيش التحرير الشعبي ​الصين​ي يرتدون قمصانا وسراويل قصيرة انضموا إلى سكان مؤيدين للصين في المدينة اليوم ‬‬لتنظيف الشوارع وإزالة الحواجز والركام بعد أن أغلقت ​احتجاجات​ مناهضة للحكومة الطرق.

ونادرا ما يغادر الجنود ثكناتهم في هونغ كونغ التي تحكمها الصين والتي تشهد منذ أشهر احتجاجات مناهضة للحكومة.

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