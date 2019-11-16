زعيم كوريا الشمالية يفاجئ أميركا بعرض جوي لطائرة عسكرية

حضر زعيم كوريا الشمالية عرضا جويا لطائرة عسكرية في مطار على الساحل الشرقي للبلاد، واصفا أداء الطياريين العسكريين بأنهم "قوة لا تقهر".
وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ، اشارت كوريا الشمالية الى إن "الزعيم كيم جونغ أون، أمر الطيارين المقاتلين بالحصول على "فكرة وتكتيكات رائعة، ضد أعداء مسلحين حتى النخاع".
يأتي ذلك، بعد سلسلة من التصريحات التي عبرت عن غضب البلاد من تدريبات عسكرية أميركية كورية جنوبية مزمعة، تقول كوريا الشمالية إنها قد تعرقل مفاوضاتها النووية مع واشنطن عن مسارها.
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