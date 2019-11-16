محتجون يحرقون مبنى المصرف الوطني جنوب إيران

نقلت قناة "الحرة" عن مواقع ايرانية تأكيدها بأن "محتجين ​إيران​يين أضرموا النار في المصرف الوطني في مدينة بهبهان جنوب غربي إيران وذلك احتجاجا على ارتفاع اسعار الوقت".

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