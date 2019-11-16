شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يطالب بخطة للقضاء على الذباب بعد انتشاره بعدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد فؤاد، إعلان خطة الحكومة للتصدى لظاهرة انتشار الذباب فى مختلف المحافظات، وذلك للقضاء على حالة الذعر التى أصابت المواطنين، خوفا من انتشار الأمراض والأوبئة، الملازمة لهذه الآفة، كأمراض الجهاز الهضمى، والتنفسى، والأمراض الصدرية والجلدية والالتهاب الرئوى، وطمأنتهم، من خلال عرض مفصل لهذه الظاهرة والقضاء عليها نهائيا.

وأوضح فؤاد، أن العديد من المدن والقرى بمحافظات مختلفة منها القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، والمنوفية، وعدد من المحافظات المختلفة شهدت انتشار الذباب بشكل كبير، فى ظاهرة تبدو متكررة خلال نفس التوقيت من العام، خاصة مع تغيير الفصول، وخلال الأيام الماضية ظهرت أنواع جديدة من الذباب لا يغادر المنزل بسهولة ولا يتأثر أحيانا برش المبيدات.

وأشار فؤاد، إلى أن رئيس لجنة السميات بأكاديمية البحث العلمى ذكر مسبقا فى تصريحات تليفزيونية له، أن القضاء على الذباب من خلال رش المبيدات لم يعد فعالا، وذلك لأن هناك بعض الأنواع من الذباب حصلت على مناعة من رش المبيدات وأصبحت أكثر خطورة، ومواجهتها تكون أكثر صعوبة، وأن هناك أنواعا جديدة من الذباب دخلت على البيئة المصرية مؤخرا، لديها قدرة على التكاثر فى كل الأوضاع الصعبة، مشددا، على ضرورة الاستعداد لهذه الظاهرة التى أصابت المصريين بالهلع، وخطة للقضاء عليها.