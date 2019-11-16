النائب محمد فؤاد يطالب بخطة للقضاء على الذباب بعد انتشاره بعدد من المحافظات

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وأوضح فؤاد، أن العديد من المدن والقرى بمحافظات مختلفة منها القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، والمنوفية، وعدد من المحافظات المختلفة شهدت انتشار الذباب بشكل كبير، فى ظاهرة تبدو متكررة خلال نفس التوقيت من العام، خاصة مع تغيير الفصول، وخلال الأيام الماضية ظهرت أنواع جديدة من الذباب لا يغادر المنزل بسهولة ولا يتأثر أحيانا برش المبيدات.
وأشار فؤاد، إلى أن رئيس لجنة السميات بأكاديمية البحث العلمى ذكر مسبقا فى تصريحات تليفزيونية له، أن القضاء على الذباب من خلال رش المبيدات لم يعد فعالا، وذلك لأن هناك بعض الأنواع من الذباب حصلت على مناعة من رش المبيدات وأصبحت أكثر خطورة، ومواجهتها تكون أكثر صعوبة، وأن هناك أنواعا جديدة من الذباب دخلت على البيئة المصرية مؤخرا، لديها قدرة على التكاثر فى كل الأوضاع الصعبة، مشددا، على ضرورة الاستعداد لهذه الظاهرة التى أصابت المصريين بالهلع، وخطة للقضاء عليها.
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