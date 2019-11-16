لجان البرلمان تبدأ في مناقشة بيان الحكومة وإعداد تقرير حوله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب، علي مدار الأسبوع الجارى، إجتماعات مكثفة لمناقشة بيان الحكومة المقدم من الدكتور مصطفي مدبولي تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل" كل في القطاع الذي يخصه، تمهيداً لإعداد تقرير حولة ورفعه إلي اللجنة الخاصة المشكلة للرد علي البيان برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب. يأتي ذلك في ضوء تكليف السيد الشريف، وكيل أول البرلمان، لرؤساء اللجان النوعية الـ25 بإعداد تقارير خاصة كل فيما يخصه حول تقرير الحكومة، علي أن يكون أخر موعد لتسليم التقارير في 20 نوفمبر الجارى تمهيداً لمناقشتها في إجتماع لاحق وإعداد التقرير النهائي. وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة وتشمل لجان الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان، وتعد اللجنة الخاصة برئاسة " الشريف " تقريرا عن البيان لعرضه على المجلس في جلسة عامة. Advertisements يذكر أن المادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس، ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة، وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.

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