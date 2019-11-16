شكرا لقرائتكم خبر عن لجان البرلمان تبدأ في مناقشة بيان الحكومة وإعداد تقرير حوله والان مع تفاصيل الخبر
يأتي ذلك في ضوء تكليف السيد الشريف، وكيل أول البرلمان، لرؤساء اللجان النوعية الـ25 بإعداد تقارير خاصة كل فيما يخصه حول تقرير الحكومة، علي أن يكون أخر موعد لتسليم التقارير في 20 نوفمبر الجارى تمهيداً لمناقشتها في إجتماع لاحق وإعداد التقرير النهائي.
وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة وتشمل لجان الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان، وتعد اللجنة الخاصة برئاسة " الشريف " تقريرا عن البيان لعرضه على المجلس في جلسة عامة.
يذكر أن المادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس، ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة، وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.
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