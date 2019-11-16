محافظ جنوب سيناء يعلن تنظيم سباقات الهجن على مدار العام

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

التقي اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم السبت بوفد واتحاد الهجن بدولة الإمارات والذي ضم كلا من ناصر بن فريح العامري رئيس السباقات الخارجية بالاتحاد الإماراتي ومحمد مبارك الشامسي عضو هجن الرئاسة وأسامة الطوخي المدير المالي والإداري للاتحاد الإماراتي.

جاء اللقاء على هامش ختام مهرجان شرم الشيخ التنشيطي الثاني لسباقات الهجن المقام بمضمار هجن شرم الشيخ الدولي المقام تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء واتحاد الهجن بدولة الإمارات.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء إن مدينة شرم الشيخ أصبحت تحتضن سباقات الهجن العربية والمضمار الذي أنشئ قبل عامين بات عالميا ويليق باستقبال المسابقات العالمية لكونه صمم طبقا للمواصفات القياسية.

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وأعرب المحافظ عن سعادته لاستقبال المهرجان الثاني هذا العام مما يعد نقله كبيرة في مجال السياحة الداخلية والخارجية حيث شارك في المهرجان السابق 58 دولة وقبل السابق 12 دولة لافتا إلى أن الجانب الإماراتي لم يدخر جهدا لرعاية رياضة الهجن بشرم الشيخ وقدم الدعم والخبرة في إدارة هذه المهرجانات.

وأعلن محافظ جنوب سيناء أنه سيجرى تنظيم سباقات للهجن بمضمار شرم الشيخ الدولي علي مدار العام ولن يتم الاكتفاء بإقامتها في الأعياد والمناسبات الوطنية.