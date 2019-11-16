إزالة مكمورتي فحم مخالفتين في حملة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، حملة موسعة لإزالة مكامير الفحم ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية.

أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة لمكمورتي فحم على مساحة 300 مترا بقرية البساتين.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن الحملات مستمرة بالتعاون مع إدارة البيئة لإزالة كافة مكامير الفحم بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.

يأتي ذلك بعد إزالة حوالي 22 مكمورة فحم مخالفة للاشتراطات والقوانين، خلال الأسابيع القليلة المنقضية.