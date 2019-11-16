تفعيل ومتابعة.. أول قرار من وزارة التعليم بشأن الغياب في المدارس الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل الغياب الالكترونى للطلاب بمدارس التعليم الفني.

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، لمصراوي، أنه جرى تدريب المعلمين على طريقة تسجيل الغياب الإلكتروني على موقع الوزارة.

ولفت إلى قطاع التعليم الفني بالوزارة يتابع عملية تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا بشكل يومي.

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وأوضح المصدر، أن الوزارة شددت على عدم التهاون مع أي طالب يتجاوز نسبة الغياب وسيعرض نفسه للعقوبة والحرمان من دخول الامتحان كطالب منتظم.

وتشهد مدارس التعليم الفني، حالة من عدم الانضباط بالحضور للطلاب، بعد أن سجلت نسب الغياب ارتفاعًا مسجلة ارتفاعًا خاصة في مرحلة الصف الثالث الثانوي الفني.

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