بينهم سيدة.. الأموال العامة تضبط 3 تجار عملة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالشرقية.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام 3 أشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذين من محل كائن بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي المؤثم.

Advertisements

وضمت أحراز متهمين مبالغ مالية قدرها "291 ألف جنيه مصري، 5880 دولار أمريكي، 600 ريال سعودي، 55 دينار ليبي) وكذا (هاتف محمول خاص بأحد المتهمين)، بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الرسائل على برنامج (واتس آ ب) بينه وبين راغبي شراء وبيع العملات الأجنبية، وكذا صور إيصالات تفيد بتحويلات وإيداعات مبالغ مالية بالبنوك المختلفة بالمخالفة للقانون".

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهم المؤثم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.