بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا - نجع حمادي الصحراوي.

تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بإصابة روماني رزق بخيت، 17 عامًا، وشنودة جودة يوسف، 22 عامًا، وبيتر شنودة رزق الله، 20 عامًا، وقيرام ممدوح جليد، 22 عامًا، مقيمين بسوهاج، في حادث انقلاب ملاكي على طريق بقنا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.