الأكاديمية الوطنية: تخرج الدفعة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الخميس الماضي، تخرج الدفعة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف المنفذ بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمقر الأكاديمية، الذي يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الدولة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية بالجهات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

مبادرة من وزارة التخطيط

جاء البرنامج كانعكاس لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لمحور العدالة الاجتماعية برؤية مصر 2030 ولرفع كفاءة موظفي الدولة من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لهم، وإعداد مسئول حكومي على قدر عال من الكفاءة والفعالية.

ويستهدف البرنامج تدريب 1200 متدرب من القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، على أن تكون كل دفعة قوامها 200 متدرب على مدار 6 دورات متتالية، ويوجه التدريب إلى وزارات التخطيط، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والزراعة.

626 متدربًا على 3 دفعات

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وانتهت الأكاديمية الوطنية للتدريب من تخريج ثلاث دفعات بإجمالي 626 متدربًا، حيث تم تدريبهم على 3 مراحل كل مرحلة تشمل 15 يومًا تدريبيًا يعود بعدها الموظف إلى عمله ليطبق ما اكتسبه من التدريب لمدة 30 يومًا، ثم يكرر ذلك في المرحلتين التاليتين، لتصبح أيام التدريب 45 يومًا بخلاف أيام الزيارات، وقد تم تخريج دفعتين خلال الفترة الماضية بإجمالي 626 متدربًا للدفعات الثلاثة.

برنامج المسئول الحكومي المحترف بالإسكندرية

بدأت الأكاديمية بتدريب العاملين بالجهاز الإداري لمحافظة الإسكندرية، مستهدفة تدريب 400 فرد على دفعتين من الجهات التالية (مديرية التنظيم والإدارة - مديرية الطرق والنقل - ديوان عام الأحياء بالإسكندرية - المديرية المالية بالإسكندرية - ديوان عام محافظة الإسكندرية - مديرية الطب البيطري بالإسكندرية - وزارة الصحة - وزارة التربية والتعليم - وزارة القوى العاملة - الإدارة الهندسية - وزارة التموين - وزارة التضامن الاجتماعي - إدارة الاستثمار - مكتب السكرتير العام - وزارة السياحة - إدارة شئون البيئة - وزارة الإسكان).

محاور البرنامج

رُوعي في تصميم البرنامج أن يكون مرتكزًا على عدة محاور رئيسية منها القيادة، والاتصال والتواصل، وإدارة الأزمات، ووإدارة المشروعات المالية لغير المتخصصين، والإتيكيت والبروتوكولات، وبعض المفاهيم التكنولوجيا، والتنمية المحلية، والتوعية القومية، والهوية، والأمن، و والإدارة العامة، وإدارة التغيير، وبناء فرق العمل، والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور، وتأثير وسائل الإعلام، والإبداع في بيئة العمل الحديثة، والإصلاح الإداري للدولة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.