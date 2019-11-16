باكستان :مقتل جنديين من القوات شبه العسكرية في انفجار قنبلة

أعلن مسئولون أمنيون في باكستان، مقتل اثنين من القوات شبه العسكرية على الأقل، وإصابة 5 أشخاص آخرين جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق

جنوب غرب البلاد.

وذكر مصدر لصحيفة دوون الباكستانية لم يفصح عن هويته أن الانفجار ناتج عن مرور مركبة كانت تقل القوات شبه الحكومية

على قنبلة مزروعة على جانب الطريق .



ووقع الحادث في بلدة "كوتشلاك، إحدى ضواحي مدينة كويتا ،ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع ليل أمس الجمعة.