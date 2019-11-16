"السترات الصفراء" يحيون الذكرى الأولى لحراكهم في فرنسا

ينظم أعضاء حركة "السترات الصفراء" الفرنسية سلسلة من المظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا، اليوم السبت وغداً الأحد، في الذكرى السنوية الأولى لحركتهم.

وذكرت قناة "فرنسا 24" اليوم السبت، أن الأعداد التي شاركت في المظاهرات ومستويات العنف، تضاءلت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، عما كانت عليه في ذروة الحركة، التي بدأت في 17 نوفمبر العام الماضي، بمظاهرات ضخمة في باريس، شارك فيها حوالي 300 ألف شخص.

لكن أصحاب السترات الصفراء يريدون أن تظهر احتجاجاتهم اليوم السبت، وهو اليوم التقليدي للاحتجاجات، وأيضاً غداً الأحد، الذكرى السنوية لحركتهم، للرئيس ايمانويل، ماكرون أنهم لا يزالون قوة يُحسب حسابها.

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ومن المقرر تنظيم حوالي 200 مظاهرة، حيث تتوقع السلطات أن ينظم عدة آلاف مسيرات في العاصمة.

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وتشمل تلك التقديرات بضع مئات من المتظاهرين الذين كانوا غالباً وراء أسوأ مشاهد الفوضى.