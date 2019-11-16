أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 16/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || عاجل.. تظاهرات في عدة مدن إيرانية

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، صباح اليوم السبت، عن تظاهرات في عدة مدن احتجاجا على رفع أسعار الوقود، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || تركيا تعفي أربعة رؤساء بلدية أكراد من مناصبهم

أزالت تركيا أربعة من رؤساء البلديات عن مناصبهم اليوم السبت في إطار حملة صارمة للحكومة ضد الحزب الديمقراطي الشعبي المؤيد للأكراد واستبدلتهم بمناصب حكومية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || السودان: العثور على مقابر جماعية بمنطقة بحر السلام

عثر تحالف "الفشقة" للعدالة والتنمية بالسودان، صباح اليوم السبت، على مقابر جماعية بمنطقة بحر السلام الواقعة بالفشقة الصغرى، التي يرجع تاريخها لأكثر من 200عام.

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