كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: شراء الطائرات الروسية لاستخدامها وليس تخزينها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، اليوم السبت، قوله، انه بعد أيام من المحادثات بين الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اشترت تركيا أنظمة الدفاع الصاروخي S-400 من روسيا لاستخدامها، وليس وضعها جانبًا.

في مقابلة مع اذاعة CNN Turk، قال دمير إنه ليس من المنطقي أن تقوم أي دولة بشراء مثل هذه الأنظمة فقط لوضعها جانبًا، لكنه أضاف أن المسؤولين الأتراك والأميركيين يهدفون إلى معالجة هذه القضية. وقال أيضًا إنه لن يأتي أي موظف روسي إلى تركيا لتشغيل طائرات S-400.

أجرى أردوغان وترامب محادثات في واشنطن يوم الأربعاء للتغلب على الخلافات المتزايدة بين حلفاء الناتو، بدءًا من تهديدات فرض عقوبات على شراء تركيا لانظمة S-400 إلى سياسة سوريا. وتقول واشنطن إن طائرات S-400 تشكل تهديدا لطائراتها من طراز F-35 وأوقفت مشاركة تركيا في البرنامج.

و في وقت سابق، أوضحت وزارة الدفاع التركية إن روسيا بدأت تسليم البطارية الثانية لنظام الدفاع الصاروخي S-400 الذي أدى إلى توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

تسلمت تركيا أول بطارية للنظام الروسي الصنع في يوليو، على الرغم من اعتراضات قوية من الولايات المتحدة، حليفها في الناتو.

تقول واشنطن إن النظام الروسي لا يتوافق مع حلف الناتو ويشكل تهديدًا لبرنامج الطائرات الحربية F-35 بقيادة الولايات المتحدة. وعلقت مشاركة تركيا في برنامج F-35 وهددت بفرض عقوبات على أنقرة.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نُشر على موقع تويتر على الإنترنت إن الشحنة استؤنفت اليوم الثلاثاء حيث ذكرت وسائل إعلام تركية أن طائرة شحن روسية هبطت في قاعدة جوية بالقرب من أنقرة.

وكانت قد ظهرت أول أنباء حول المفاوضات بين روسيا وتركيا بشأن توريد منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية إلى تركيا في نوفمبر عام 2016. وفي سبتمبر عام 2017 أكد الجانب الروسي واقع توقيع عقد مع تركيا بهذا الخصوص.

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وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، آنذاك أن نشر "إس-400" في الأراضي التركية سيبدأ في أكتوبر عام 2019.

من جهته أفاد المدير العام لشركة "روستيخ" الروسية سيرغي تشيميزوف، في ديسمبر عام 2017 بأن قيمة توريد منظومة "إس-400" إلى تركيا تبلغ 2،5 مليار دولار.

و قد ثارت الصفقة بين تركيا وروسيا خلافًا كبيرًا بين واشنطن وأنقرة، وتعتقد أمريكا أن صواريخ إس 400 تهدد أمن مقاتلاتها من طراز إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، حيث إن روسيا ستتمكن من فهم تقنية عمل الطائرات المقاتلة في حلف الناتو، بما فيها إف-35 الأمريكية، ومن ثم تصبح الأنظمة الدفاعية الروسية فعّالة أمام المقاتلات الخاصة بدول الحلف.

وترى تركيا أن المنظومة لا تشكل خطرًا على الطائرات الأمريكية، وكانت أنقرة قد عرضت على واشنطن تشكيل لجنة مشتركة حول شراء المنظومة الروسية.

وإس-400 الدفاعي ضد الطائرات، هو نظام صاروخي روسي يعتبر واحدًا من أكثر أنظمة الدفاع الصاروخي الأرض- جو تعقيدًا وتقدمًا في العالم يصل مداه لـ 400 كيلومتر، ويمكن لبطارية صواريخ واحدة منه أن تتصدى لعدد من الأهداف يصل لـ80 في وقت واحد.

وتقول روسيا إن بإمكان نظام إس-400 إصابة أهداف طائرة تتراوح بين طائرات بدون طيار على ارتفاعات منخفضة إلى الطائرات الحربية التي تطير على ارتفاعات شاهقة، إضافة للتصدي للصواريخ طويلة المدى.

