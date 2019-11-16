كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح جديد من أمريكا بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية إجرائية.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن الولايات المتحدة لم تعد في خصومة مع حكومة السودان.

وبحسب قناة العربية، أن السودان يصارع للتخلص من كابوس لائحة الإرهاب.

وقال ناجي: "إنها ليست حدثاً، وليست كالنقر على زر مفتاح المصباح. إنها عملية إجرائية ونحن نتحاور بشكل مكثف ومتواصل مع السودانيين بخصوص كيفية الشروع في ذلك".

وتم إدراج السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب عام 1993 في فترة حكم الرئيس السابق، عمر البشير، التي استمرت ثلاثة عقود.

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يشار إلى أن إدراج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب يجعله غير مؤهل للحصول على تمويل من جهات الإقراض، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلاً عن التخفيف من أعباء الديون. كما من الممكن أن يفتح رفع السودان من هذه القائمة الباب أمام الاستثمار الأجنبي.

وعام 2017، رفعت الولايات المتحدة الحظر الاقتصادي عن السودان، غير أنها أبقت على "حظر التحويلات المالية العالمية"، الذي يقول خبراء إنه من أبرز العقبات التي تحول دون نمو الاقتصاد السوداني.

واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في كانون الأول/ديسمبر 2018 بسبب زيادة أسعار الخبز، واتسعت رقعتها حتى عزله في 11 نيسان/أبريل الماضي.

ويتولى السلطة في السودان حالياً مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين لفترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيين بالكامل.