بعد الحديث عن منعه.. “الراب” حاضر في مهرجان “فيزا فور ميووزك” في الرباط

يلتقي عشاق صنف أغاني “الراب” مع عدد من فنانين الشباب، في سهرة خاصة بهذا الصنف الغنائي، الذي يلقى إقبالا كبيرا من طرف الشباب، ضمن فعاليات مهرجان “فيزا فور ميوزك” في الرباط، حسب ما أعلنت اللجنة المنظمة.

وسيكون الجمهور، يوم الأربعاء 22 نونبر الحالي، في ساحة “النهضة” على موعد مع حفل يحييه كل من “MADD”، و”KOUZ1″، و”OUENZA”، و”ANYS”، و”TAGNE” .

وسبق أن قال مغني الراب، علي صامد، إنه توصل بقرار من مدير أحد المسارح يخبره فيه بأن وزارة الثقافة، قررت توقيف جميع أنشطة الراب، بسبب أغنية “عاش الشعب”، المثيرة للجدل، فيما لم ينف ذلك، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبايبة، خلال رده على سؤال أحد الصحافيين عن الموضوع نفسه، واكتفى بالقول: “الفن وسيلة للتعبير والفرجة، وليس لوسيلة أخرى”.

وإلى جانب مغنيي الراب، يشارك عدد من الفنانين المغاربة في “فيزا فور ميوزيك”، منهم جايلان، وسكينة فحصي، وأراون فزاز (يونس باعمي)، وعزيز أوزوس، وديجي يوسف، وغراي ستارز، وحميد بوشناق، وحمزة الفضلي، وليزي وول، و”ليزانسوميز”، ونيسيو، و”كلام وعادل سماعلي”.