لاعبو المنتخب يتأسفون للتعادل مع موريتانيا.. فجر: “معندناش الزهر” – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

لم يخف لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم، تحسرهم على نتيجة التعادل بدون أهداف أمام موريتانيا، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الجمعة، بملعب مولاي عبد الله بالرباط، عن أولى مباريات المجموعة الخامسة لإقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2021 المزمع إقامتها في الكاميرون.

وأجمع كل من فيصل فجر، سليم أملاح، ويونس عبد الحميد، على أن الحظ لم يكن في جانب المنتخب المغربي، بعد أن تسيد المباراة بالطول والعرض وخلق سيلا جارفا من الفرص السانحة للسجيل غير أنه لم يوفق في تحويلها إلى أهداف.

وأكد لاعبو المنتخب الوطني على أنهم يشعرون بالإحباط من هذه النتيجة ” غير المستحقة”، لكنهم يرغبون فعلا في طي هذه الصفحة والتفكير في المباراة القادمة أمام بوروندي يوم الثلاثاء المقبل.

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إليكم تصريح كل من فيصل فجر، سليم أملاح، ويونس عبد الحميد، بعد انتهاء المباراة: