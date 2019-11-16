الجامعة تعين حكم نهائي كأس العرش

عينت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الحكم عادل زوراق، من أجل إدارة مباراة نهائي كأس العرش، الذي سيجمع يوم الإثنين المقبل، بين حسنية أكادير والاتحاد البيضاوي، بالملعب الشرفي لمدينة وجدة.

وسيكون زوراق هو حكم الساعة، بينما سيكون في غرفة الفيديو الحكم حمزة الفارق.

وكان زوراق، من أبرز الحكام المرشحين لإدارة هذه المباراة إلى جانب زميله عبد الرحيم اليعقوبي، وذلك بعد أن أدارا العديد من المباريات المهمة، في البطولة أو كاس العرش.