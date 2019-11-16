طقس السبت.. بارد في المرتفعات مع ثلوج مرتفعات

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة اليوم السبت، أن يكون الطقس باردا بكل من المرتفعات والهضاب العليا، مع مرور سحب كثيفة بعض الشيء صباحا، محملة بأمطار أو قطرات مطرية متفرقة فوق السهول الشمالية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس والسايس ومرتفعات الأطلسين الكبير، والمتوسط، وشرق الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ تساقط بعض الثلوج فوق القمم التي يتعدى علوها 1200 متر بمرتفعات الأطلس، والهضاب العليا الشرقية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، ومن الشمال أو من الغرب أحيانا، ضعيفة إلى معتدلة على العموم بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و01 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية ، وما بين 01 و07 درجات بالسايس وشمال المنطقة الشرقية ، وهضاب الفوسفاط، ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 07 و12 درجة بالسهول والسواحل الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي، ومنطقة سوس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 12 و18 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 02 و08 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 08 و 12 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ، وما بين 12 و18 درجة بالساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى، وكذا سهول تادلة والرحامنة ، وما بين 18 و24 درجة بداخل منطقة سوس، والجنوب -الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 23 و28 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي المناطق.