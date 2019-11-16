إسبانيا تسحق مالطة بسباعية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق منتخب إسبانيا فوزا ساحقا على نظيره منتخب مالطة بسبعة أهداف نظيفة، ضمن مباريات المجموعة السادسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز سباعية المنتخب الإسباني كل من اللاعبين ألفارو موراتا، سانتي كازورلا، باو توريس، بابلو سارابيا، داني أولمو، جيرارد مورينو وخيسوس نافاز.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الإسباني رصيده من النقاط إلى 23 نقطة وهو يتصدر ترتيب المجموعة السادسة، في حين تجمد رصيد منتخب مالطة عند 3 نقاط وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

أول تهديد في المباراة كان من نصيب أصحاب الأرض، بكرة رأسية من خوان بيرنات أمسك بها حارس مالطا بونيلو بسهولة في الدقيقة 15.

ونجح ألفارو موراتا في تسجيل الهدف الأول للمنتخب الإسباني في الدقيقة 24، حيث استقبل عرضية رأسية

من زميله جيرارد مورينو في منطقة الجزاء، وأسكن الكرة في شباك مالطا حيث فشل الحارس بونيلو في التصدي لها.

وسجل جيرارد مورينو هدفا للمنتخب الإسباني في الدقيقة 27، مستغلا ارتداد الكرة من يد الحارس بونيلو، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

واستمرت محاولات الماتادور لمُضاعفة النتيجة حتى نجح سانتي كازورلا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 41، حيث استقبل تمريرة من مورينو في عمق دفاعات مالطا، وسدد بقوة على يمين الحارس.

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وأهدر مورينو فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 42، حيث استقبل كرة عرضية أرضية من زميله سارابيا في منطقة الجزاء، لكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيسر.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر روبرت مورينو المدير الفني لإسبانيا تدعيم الخط الهجومي بإشراك باكو ألكاسير

بدلا من سانتي كازورلا، ثم دفع بباو توريس بدلا من راموس، وأخيرًا داني أولمو بدلا من موراتا.

ونجح البديل باو توريس بعد دقيقة واحدة من مشاركته في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 62، بصناعة من باكو ألكاسير.

وبعد دقيقة واحدة فقط، سجل بابلو سارابيا الهدف الرابع للمنتخب الإسباني، بتسديدة قوية فشل الحارس بونيلو في التصدي لها.

ونجح داني أولمو المهاجم الشاب، في تسجيل الهدف الخامس للاروخا في الدقيقة 69، مستغلا تمريرة سحرية من تياجو ألكانتارا، ليراوغ حارس مالطا ويُسدد في الشباك الخالية.

بينما ابتسم الحظ أخيرًا لجيرارد مورينو، بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 71، حيث استقبل تمريرة من الطرف الأيسر عبر خوان بيرنات وسدد أقصى يسار الحارس.

وسجل خيسوس نافاس الهدف السابع للماتادور، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 85، مستغلا تقدم حارس مالطا.

ولم يهدأ لاعبو المنتخب الإسباني، واستمرت المحاولات لزيادة غلة الأهداف، لكن القائم حرمهم تارة والحارس بونيلو تارة أخرى من تحقيق ذلك.