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محتجو إيران يرفعون شعارات تتهم الباسيج بالسيطرة على أموال النفط

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 16 نوفمبر 2019

رفع محتجون في طهران شعارات تتهم الباسيج بالسيطرة على أموال النفط.

 

يأتي هذا في حين أكدت إيران انترناشيونال أن الاحتجاجات ضد رفع أسعار الوقود امتدت إلى 18 مدينة إيرانية.

 

 وكان ناشطون أكدوا مقتل متظاهر في مدينة سيرجان، على يد قوات الأمن التي فتحت النار بشكل عشوائي على جموع المحتجين.

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وأكدوا إضرام النار في محطة للوقود في المدينة الواقعة وسط إيران، مع استمرار التجمعات في مختلف المحافظات حتى ساعات متأخرة من الليل، تزامنا مع دعوات أطلقت عبر مواقع التواصل لتجمعات احتجاجية في كافة محافظات إيران في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من صباح السبت.

 

إلى ذلك، اشتبك المتظاهرون في بلدة قلعة حسن خان، غرب العاصمة طهران، مع قوات الأمن التي هاجمت المحتجين وقاموا برميهم بالحجارة، بحسب المقاطع التي نشرها نشطاء عبر مواقع التواصل.

 

وفي العاصمة طهران، أظهرت المقاطع التي بثها المواطنون عبر مواقع التواصل، خروج السيارات وسط تصاعد الأبواق والتوقف وسط الطرقات من أجل إغلاقها.

 

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