شكرا لقرائتكم خبر عن 17 حالة وفاة وإصابة بحمى الضنك في المخا بتعز والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019 تتزايد حالات الوفيات جراء وباء حمى الضنك في مناطق تابعة لمحافظة تعز,

حيث توفيت طفلتان وأصيب 15 آخرون بوباء حمى الضنك في مديرية المخا غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن. Advertisements وقالت مصادر محلية، إن وباء حمى الضنك عاود الانتشار في مناطق سيطرة الحوثيين في تعز خلال الأيام الماضية. ووفقاً للمصادر، توفيت الطفلتان قمرية عبده يحيى ورينات علي عبده، وأصيب 15 طفلاً، حالة أربعة منهم حرجة، وجميعهم من منطقة النجيبة عزلة الجمعة شمال شرق مديرية المخا. وعاودت (حمى الضنك، والكوليرا) بالانتشار في الأسابيع القليلة الماضية بمدينة وريف تعز، واستقبلت مراكز الطبية المتخصصة لمواجهة الأوبئة في مستشفيات الثورة والجمهوري في المدينة وخليفة في التربة عشرات الحالات المصابة خلال الأيام الماضية.

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