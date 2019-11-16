شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: تمكين المرأة قصة نجاح استثنائية في مسيرة الإمارات التنموية والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019 أشاد وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، بدور المرأة الإماراتية.

وكتب قرقاش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، تشرين الثاني 16، 2019: أثبتت المرأة الإماراتية كفاءة ومهنية عالية في شتى المجالات. Advertisements وأضاف الوزير الإماراتي: كم أفخر بالعمل مع معالي الوزيرة ريم الهاشمي وسعادة السفيرة لانا نسيبة وجميع نساء، ورجال الدبلوماسية الإماراتية. وأشار قرقاش إلى أن تمكين المرأة قصة نجاح استثنائية في مسيرة الإمارات التنموية الخيّرة.

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