تجدد الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع أسعار الوقود بمدن إيران ومقتل متظاهرين

السبت 16 نوفمبر 2019

تجددت الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن إيرانية، السبت، بسبب رفع أسعار البنزين بنسبة كبيرة وردا على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي دافع عن القرار.



وأكد ناشطون مقتل متظاهر في مدينة سيرجان، على يد قوات الأمن التي فتحت النار بشكل عشوائي على جموع المحتجين.

وأكدوا إضرام النار في محطة للوقود في المدينة الواقعة وسط إيران، مع استمرار التجمعات في مختلف المحافظات حتى ساعات متأخرة من الليل، تزامنا مع دعوات أطلقت عبر مواقع التواصل لتجمعات احتجاجية في كافة محافظات إيران في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من صباح السبت.

إلى ذلك، اشتبك المتظاهرون في بلدة قلعة حسن خان، غرب العاصمة طهران، مع قوات الأمن التي هاجمت المحتجين وقاموا برميهم بالحجارة، بحسب المقاطع التي نشرها نشطاء عبر مواقع التواصل.

وفي العاصمة طهران، أظهرت المقاطع التي بثها المواطنون عبر مواقع التواصل، خروج السيارات وسط تصاعد الأبواق والتوقف وسط الطرقات من أجل إغلاقها.

وأوضحت مقاطع طوابير طويلة للسيارات في مناطق شمال طهران، وحشود لقوى الأمن قرب مسرح العاصمة.

وفي مدينة الأهواز العربية، تداول ناشطون مقطعا يظهر هجوم قوات الأمن المدججة بالسلاح وهي تطارد المحتجين وتطلق عيارات نارية صوبهم، دون أنباء عن وجود إصابات، كما أفادت الأنباء بإغلاق مداخل المدينة من قبل المتظاهرين وسط هجوم عنيف من قبل قوات الأمن وسماع دوي إطلاق نار حي في مدينة المحمرة.

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وأظهر مقطع آخر تجمع عشرات الشبان وهم يهتفون ضد قرار رفع أسعار البنزين ويدعون الناس للانضمام إليهم، بينما هاجمتهم قوات الأمن بالدراجات النارية.

وبمدينة معشور، جنوب إقليم الأهواز، قام شبان بإغلاق الطرق عن طريق حرق الإطارات في مناطق مختلفة من المدينة الساحلية المطلة على شمال الخليج العربي، وفي شيراز مركز محافظة فارس، اجتمع عدد من الشبان في منطقة غولشن وقطعوا الطريق باضرام النيران وركن سياراتهم وسط الطريق. أما في مشهد، مركز محافظة خراسان شمال شرق إيران، فتداول ناشطون مقطعا يظهر هجوم قوات الزمن على المحتجين وتكسير زجاجات سياراتهم.

وفي مدينة المحمرة تجمع الآلاف وسط الساحة الرئيسية في المدينة، وعبروا عن احتجاجهم ضد رفع أسعار البنزين.

وفي مدينة سيرجان التابعة لمحافظة كرمان، جنوب إيران، تجمع المئات وسط المدينة وهم يهتفون "أيها المواطنون انضموا للاحتجاجات، و"لن نقبل الذل .. سنطالب بحقوقنا"، رافضين الزيادة الجديدة لأسعار البنزين.

أما بهبهان هتف عشرات الشباب "لن نقبل الذل.. سنطالب بحقوقنا"، رافضين الزيادة الجديدة في أسعار البنزين.

أما مدينة شيبان، فقد قام مواطنون بقطع الطريق بين مدينتي الأهواز وتستر شمال الإقليم من خلال حرق الإطارات ووضع السيارات بوسط الطريق.

يشار إلى أن عدة مدن إيرانية كانت شهدت احتجاجات منتصف ليل الخميس- الجمعة، بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين، حيث اصطفت طوابير سيارات المواطنين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة مطالبين بإلغاء القرار.