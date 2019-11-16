مكافحة الشغب الايرانية تهاجم المتظاهرين في مشهد وقطع خدمة الانترنت بعدد من المدن

أفاد مصر امني، السبت، بغلق منفذ الشلامجة الحدودي شرق محافظة البصرة بسب تظاهرات ايران.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "اغلاق منفذ الشلامجة الحدودي شرق محافظة البصرة".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المنفذ لم يغلق من قبل المتظاهرين، بل السلطات هي من اغلقته بسبب التظاهرات في ايران".
وتشهد عدد من المدن الايرانية منذ يوم، امس الجمعة، تظاهرات بسبب ارتفاع اسعار الوقود.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المنفذ لم يغلق من قبل المتظاهرين، بل السلطات هي من اغلقته بسبب التظاهرات في ايران".
وتشهد عدد من المدن الايرانية منذ يوم، امس الجمعة، تظاهرات بسبب ارتفاع اسعار الوقود.
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