حقوق الانسان: تفجير التحرير تهديد خطير وينعكس سلبا على سلمية التظاهرات

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ندين التفجير الذي استهدف المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير ليلة امس 15 تشرين الثاني ٢٠١٩ وتسبب بسقوط شهيد واحد وأصابة ١٩ متظاهرا"، معتبراةً "هذا الفعل بمثابة تهديد خطير لسلامة المتظاهرين وينعكس سلبا على سلمية التظاهرات والمطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة".وأَضافت المفقوضية، "لقد حذرنا منذ اليوم الاول لأنطلاق التظاهرات عبر بيانانتا وتصريحاتنا ولقاءاتنا الرسمية مع القادة الامنيين من وقوع هكذا حوادث، وطالبنا بمخاطبات رسمية بتوفير الحماية للمتظاهرين وساحات التظاهر، واقترحنا عدد من الحلول منها ان تكون هنالك نقاط تفتيش مشتركة بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

وطالبت، المفوضية العليا لحقوق الانسان، "الاجهزة الامنية بحماية المتظاهرين السلميين وتأمين مناطق تواجدهم في ساحة التحرير والمناطق القريبة منها والحفاظ على حياتهم".



يشار الى ان مدنيا قتل واصيب أخرين في انفجار استهدف المتظاهرين في منطقة الباب الشرقي بين ساحتي التحرير والنصر وسط العاصمة بغداد.