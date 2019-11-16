عصائب اهل الحق تتحدث عن قناتين تقومان 'باستهداف' المرجعية والحشد الشعبي

اعربت حركة عصائب أهل الحق، السبت، عن اسفها على مدى الأنحدار المهني الذي وقعت فيه قناتين في التعامل مع الاحداث في العراق، مشيرة الى انهما تستهدفان المرجعية الدينية والحشد الشعبي.

وقالت الحركة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نأسف لمدى الأنحدار المهني الذي وقعت فيه قناتين فضائيتين في التعامل مع الاحداث في العراق وإن لم تكن هذه هي المرة الأولى"، مبينة ان "هاتين القناتين بدأتا منذُ فترة ليست بقليلة في استهداف المرجعية الدينية والحشد الشعبي والقيم المجتمعية مضافًا الى منهجهما المستمر في تشجيع العنف واشاعة الفوضى داخل البلد اثناء حركة الاحتجاجات التي يشهدها بلدنا العزيز وذلك عبر فبركة الأخبار وتشويه المعلومات".

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وتابعت ان "القناتين ممولتان من مصادر واحدة ومعروفة ومنذ فترة بشكل واضح في تشويه الحقائق والأحداث ضمن مشروع خبيث وسيء لتحقيق غايات سياسية باتت واضحة ومعروفة الهدف في دعم التدخل الأجنبي في البلد وهو الأمر الذي نبهت منه المرجعية".

واكدت انها "ستعمل على اتباع الوسائل القانونية في مقاضاة القناتين لنشرهما اخباراً مفبركة تستهدف الحركة بطريقة فجة ومفضوحة هدفها ارباك الرأي العام".