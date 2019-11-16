الديوان الملكي السعودي ينعي أميرا من الأسرة الحاكمة

أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير، تركي بن عبد الله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود.

وقال الديوان في بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "صلاة الجنازة ستقام على جثمان الراحل بعد صلاة عصر اليوم السبت في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، دون ذكر أي تفاصيل عن أسباب الوفاة".

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة للمملكة عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير الراحل الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من اليوم.