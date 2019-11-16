أسعار النفط تغلق على ارتفاع 2% وبرنت فوق 63 دولارا

وارتفع خام برنت 1.06 دولار أي ما يعادل 1.70 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.34 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار أي ما يعادل 1.96 بالمئة ليغلق على 57.88 دولار للبرميل.وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس في مقابلة على شبكة فوكس بيزنس إن هناك احتمالية مرتفعة للغاية لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي على المرحلة واحد من اتفاق تجارة مع الصين، مبينا بانه الان في طور التفاصيل النهائية".

وكان أمين عام أوبك محمد باركيندو رسم صورة أكثر تفاؤلا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إذ قال إن نمو إنتاج الولايات المتحدة المنافسة للمنظمة سيتباطأ في 2020، على الرغم من أن تقريرا للمنظمة قال إن الطلب على نفط أوبك من المتوقع أن يتراجع.



وقالت أوبك إن الطلب على نفطها سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون برميل يوميا في العام القادم، بما يقل 1.12 مليون برميل يوميا عن مستواه في 2019، مما يشير إلى فائض بنحو 70 ألف برميل يوميا في 2020.

ومن المتوقع أن تبحث أوبك وحلفاؤها، التحالف المعروف باسم أوبك+ الذي يخفض الإمدادات منذ بداية العام الجاري لدعم الأسعار، سياسة الإنتاج في اجتماع بفيينا يومي الخامس والسادس من كانون الأول، ويستمر اتفاق التحالف الحالي بشأن الإنتاج حتى آذار.