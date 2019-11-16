حريق في السنك 'صور'

افاد مصدر امني، السبت، بأن حريقا اندلع في بناية تجارية بمنطقة السنك وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع اليوم داخل بناية متخذة كمخزن ومحلات تجارية في منطقة السنك وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية كبيرة دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران والاخماد التام ومنع انتشارها إلى باقي المحلات والمخازن المجاورة".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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