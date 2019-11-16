- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالسبت 2019/11/16 01:29 م بتوقيت أبوظبي
مظاهرات في العاصمة الإيرانية - أرشيفية
خرجت عدة مظاهرات في مدن إيرانية، السبت، غداة إعلان الحكومة المفاجىء عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود في أوج أزمة اقتصادية تشهدها إيران نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
ونقلت مقاطع مصورة خروج آلاف المحتجين في شوارع العاصمة، وجاء هتاف "يسقط الديكتاتور" ليزلزل أرجاء طهران، ردا على إجراءات رفع أسعار الوقود لنحو 300 %.
وسعت قوات الأمن الإيرانية، حسب شهود عيان، لإخماد المظاهرات المشتعلة باستخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة لكنها فشلت، واندفع الشباب الإيراني إلى الشوارع، حيث ردد المتظاهرون هتافات منددة بالقرار وومناهضة للنظام.
من جانبه، قال مهدي عقبائي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن النظام من خلال زيادة سعر البنزين بثلاثة أضعاف، يجعل من الكادحين الفقراء أكثر فقرًا، مضيفا ان الجميع يعرف أن جميع المفاصل الاقتصادية في إيران في قبضة خامنئي ومليشيات الحرس الثوري.
وأكد عقبائي، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن كبار المختلسين الذي سرقوا المليارات تابعين لمجموعة خامنئي أو روحاني، مشيرا إلى أنهم ينهبون ثروات الإيرانيين ويبددونها في تأجيج الحروب وتصدير الإرهاب والمشاريع النووية والصاروخية ضد مصالح شعوب المنطقة.
كان الرئيس الإيراني حسن روحاني حاول في كانون الأول / ديسمبر 2018 زيادة أسعار الوقود لكن مجلس الشورى عرقل تبني القرار بينما كانت تهز البلاد تظاهرات غير مسبوقة نجمت عن فرض إجراءات تقشفية.
يذكر أن الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن إيرانية، الجمعة، أبرزها العاصمة طهران، ومشهد، وشيراز، بسبب رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف.
كانت هذه تفاصيل خبر هتاف "يسقط الديكتاتور" يزلزل طهران غداة رفع أسعار الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.