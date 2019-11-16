مظاهرات إيران وعفو ترامب.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تتابعون: تجدد المظاهرات في إيران احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين، وترامب يعفو عن ضباط متهمين بارتكاب جرائم حرب، ورجوي عن مظاهرات البنزين: نظام إيران أفقر الشعب، وتركيا تبعد 6000 سوري خارج إسطنبول وتضعهم في مراكز إيواء، وذكرى مذبحة غرغور الـ6.. الجناة أحرار بطرابلس يقاتلون جيش ليبيا، والسودان بأسبوع.. سند أوروبي يعيد الأمل و"الإخوان" تحتضر، وبين تسمية الصفدي والتمسك بالحريري.. أزمة لبنان تعود لنقطة الصفر، و"سوريا الديمقراطية" تشيد بدور مصر في دعم وحدة سوريا، وميركل: سنضمن عدم تشكيل العائدين من "داعش" أي خطر، وتجدد المظاهرات الرافضة لانتخابات الرئاسة في الجزائر، و"السواركة".. قصف إسرائيلي يبيد أسرة فلسطينية بالكامل.

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كما تقرأون: رفع أسعار الوقود يشعل مظاهرات الأحواز في إيران، والخارجية الأمريكية: رفع السودان من قائمة "الإرهاب" عملية إجرائية، وأزمة الديمقراطيين لاختيار مرشح قادر على منافسة ترامب، وترحيب فلسطيني بتجديد الأمم المتحدة التفويض للأونروا، وخبراء تونسيون: الاستقلال شرط لنجاح الجملي في تشكيل الحكومة، وأوكرانيا تعتقل قياديا كبيرا في تنظيم داعش الإرهابي، وزعيم المعارضة التركية: أردوغان عاد من واشنطن خاوي الوفاض، و"إعلان" يدفع كوريا الشمالية للمطالبة بضرب بايدن حتى الموت، وترحيب أممي بقرار "العدل الأوروبية" وسم منتجات المستوطنات، وهآرتس: قصف منزل "السواركة" بغزة استند لشائعات على "فيسبوك"، وسلطات أردوغان تعتقل 17 شخصا بينهم عسكريون والتهمة "غولن"‎، وطائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافا لحماس شمالي غزة، وشرطة سريلانكا: مسلحون يطلقون النيران على حافلات تقل مسلمين.

وفي الاقتصاد تطالعون: اقتصادي تركي: أردوغان فشل في الخروج من الأزمة الاقتصادية، وزيادة أسعار الوقود 300% تشعل غضب فقراء إيران، وأسعار النفط ترتفع 2% رغم المخاوف من زيادة الإمدادات، وتراجع الآمال في موسم تسوق قوي رغم زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية، وميرسك تتحول من الخسارة إلى ربح 250 مليون دولار رغم التباطؤ العالمي، وللأسبوع السادس على التوالي أسهم أوروبا تحقق مكاسب، و"علي بابا" تطلق أضخم إدراج للأسهم بهونج كونج قيمته 13.8 مليار دولار.



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