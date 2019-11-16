اللبنانيون يضيئون الشموع على روح "شهيد الثورة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أضاء اللبنانيون المعتصمون الشموع على روح "شهيد الثورة" علاء أبوفخر ورفعت صوره في مختلف ساحات الاعتصام من الشمال حتى الجنوب ووزعت الأكاليل والنصب تحية لروحه. وكان علاء أبوفخر قد توفي إثر طلق ناري في الرأس عند حاجز على الطريق في منطقة خلدة بعدما نزل برفقة أولاده وزوجته لقطع الشارع مع اللبنانيين بعد المقابلة التلفزيونية لرئيس الجمهورية التي استفزت الشارع اللبناني. وسارع المتظاهرون إلى تأبينه ووصفه بـ"شهيد الثورة".

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