الزعتر: المظاهرات في إيران تتجاوز مسألة أسعار الوقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن المظاهرات في إيران لا تنحصر فقط في مسألة "أسعار الوقود" بل هي تعبر عن ما هو أعلى من ذلك، وتتخطى "مسألة أسعار الوقود" وتنادي بسقوط النظام وترفع شعار "يسقط الديكتاتور" ، ما يعكس حالة الغضب الشعبي المتصاعد في الداخل الإيراني.



وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: تجددت الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن إيرانية، السبت، بسبب رفع أسعار البنزين بنسبة كبيرة وردا على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي دافع عن القرار.

وأكد ناشطون مقتل متظاهر في مدينة سيرجان، على يد قوات الأمن التي فتحت النار بشكل عشوائي على جموع المحتجين.

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وأكدوا إضرام النار في محطة للوقود في المدينة الواقعة وسط إيران، مع استمرار التجمعات في مختلف المحافظات حتى ساعات متأخرة من الليل، تزامنا مع دعوات أطلقت عبر مواقع التواصل لتجمعات احتجاجية في كافة محافظات إيران في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من صباح السبت.

إلى ذلك، اشتبك المتظاهرون في بلدة قلعة حسن خان، غرب العاصمة طهران، مع قوات الأمن التي هاجمت المحتجين وقاموا برميهم بالحجارة، بحسب المقاطع التي نشرها نشطاء عبر مواقع التواصل.

وفي العاصمة طهران، أظهرت المقاطع التي بثها المواطنون عبر مواقع التواصل، خروج السيارات وسط تصاعد الأبواق والتوقف وسط الطرقات من أجل إغلاقها.