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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 4 عراقيين وإصابة 20 في تظاهرات الساعات الماضية بعدد من المدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، السبت، مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار سيارة بالقرب من ساحة التحرير وسط بغداد، في وقت لا تزال مطالب المحتجين بـ"إسقاط النظام" مستمرة.
وقالت مصادر أمنية عراقية في ساعة متأخرة من ليلة السبت، إن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت في ساحة الطيران في بغداد، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
واحتشد آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية ليلة السبت، بعد يوم شهد مقتل 3 أشخاص وإصابة 40 آخرين خلال احتجاجات "جمعة الصمود".
ويأتي الانفجار بعد ساعات من الانتقادات التي وجهها المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، للمسؤولين بسبب ما وصفها بـ"محاولات التهرب من تنفيذ مطالب المتظاهرين المناهضين للحكومة".
وقال السيستاني في خطبة الجمعة، التي ألقاها ممثله أحمد الصافي في كربلاء: "إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون".
وكان الآلاف قد خرجوا بمحافظات ذي قار والديوانية والبصرة إلى ساحات التظاهرات في مراكز محافظاتهم للمشاركة في الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع.
ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
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