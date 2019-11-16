امطار في السلسلة الشرقية ومرتفعات رأس بعلبك وسيول اجتاحت طريق بعلبك

تساقطت ​أمطار​ غزيرة في الليل في ​السلسلة الشرقية​ والمرتفعات المحاذية لبلدة ​راس بعلبك​، لتجتاح سيول جارفة الطريق الدولية حاملة اتربة وصخور، وصولا لبساتين ​القاع​ في اتجاه سهول البلدة، وعملت فرق من ​البلدية​ بالتعاون مع ​الشرطة​ واليات البلدية على تسهيل مرور المواطنين وجرف الاتربة والصخور من الطرق باشراف ومشاركة رئيس البلدية المحامي ​بشير مطر​ الذي تفقد الاهالي وخيم ​النازحين السوريين​ والاطلاع على احوالهم.

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