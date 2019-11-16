الخولي: ثورتنا مستمرة لحين تحقيق اهدافها

نوه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان ​مارون الخولي​ بالبيان الصادر عن ​مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك​ في لبنان الذي انعقد في الصرح البطريركي في ​بكركي​ برئاسة ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ معتبرا بأن البيان اعطى ​الثورة​ زخما جديدا وشهادة وطنية لها ولثوارها بعد شهر من انطلاقها.

وراى الخولي بأن "ما جاء على متن بيان البطاركة من وصف للثورة وتبني لمطالبها والحرص عليها يجعل اللبنانيين في ذكرى الشهر لثورتهم يشعرون بالفخر بثورتهم بالتمسك بأهدافها التي جسدوها في سلوكهم وخطاباتهم، مما يعني استمرار الثورة من خلال استمرار قيمها واهدفها بكل الطرق المشروعة والممكنة".

وأكد الخولي ان "ثورتنا مستمرة لحين تحقيق اهدافها وهي فرصتنا الوحيدة لاسترداد مواطنيتنا الملغاة وحقوقنا الاجتماعية فحسب، بل هي الفرصة لاستعادة إنسانيتنا، فلا إنسانية لاي لبناني كرامته ممسوسة وعدالته مسلوبة ودولته منهوبة".