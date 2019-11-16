قاسم هاشم: سيكون هناك مرونة بتشكيل الحكومة وهناك نقاش لتدوير الزوايا

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الى انه سيكون هناك مرونة بتشكيل الحكومة وهناك نقاش اليوم بين القوى السياسية لتدوير الزوايا، ولفت الى انه في لبنان ليس هناك من هو مستقل حتى من هم في الساحات اليوم.
واعتبر هاشم في حديث اذاعي، ان مصير الجلسة التشريعية التي تم تاجيلها رهن بتطور الظروف، وربما يكون هناك استشارات نيابية ملزمة الثلاثاء وتسمية رئيس الحكومة المكلف. ولفت الى ان "حكومة التكنوقراط صعبة في لبنان رغم ان المرحلة تتطلب أصحاب كفاءة، ولكن الأكثر واقعية ان تكون تكنوسياسية تضم سياسيين من غير الاستفزازيين".
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