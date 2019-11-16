الامن الداخلي: احباط عملية تهريب كمية من الكوكايين من بلجيكا الى لبنان

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه "في إطار متابعتها المستمرة لشبكات تهريب المخدرات الدولية،وبعد أن كانت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي قد تمكنت بتاريخ 17/1/2019، من إحباط عملية تهريب مخدرات الى لبنان من خلال رصد وضبط سيارة مشحونة من بلجيكا الى لبنان عبر مرفأ بيروت، والتي ضُبط بداخلها حوالي /70/ كلغ. من الكوكايين السائل المخبأ بطريقة إحترافيةفي داخل صندوق السيارة، وتبين حينها بنتيجة التحقيق أن الشبكة الدولية التي نفذت عملية تهريب المخدرات يرأسها المدعو: ج. ش.(مواليد عام ۱۹۷۹، لبناني) وهو أحد أهم المطلوبين للقضاء بجرم تجارة المخدرات"، لافتة الى انه "على أثر ذلك، ومن خلال عمليات المتابعة الاستعلامية والتقنية، التي قامت بها الشعبة، تمكنت من تحديد سيارة أخرىمن نوع (فولكس- فاكن، كادي) مستوردة من بروكسل_بلجيكا، ومشحونة إلى لبنان عن طريق مرفأ بيروت،وسيتم نقلها الى منطقة البقاع لتفريغ حمولة المخدرات منها.

من خلال كمين محكم نفذته القوة الخاصة في الشعبة،جرى بتاريخ 7/11/2019ضبط السيارةالمشبوهة في بلدةشتورا،أثناء نقلها على متن آلية لنقل السيارات "بلاطة".

بتفتيشهاعلى أيدي فريق تقني متخصص، عُثر على مخبأ مجهز بطريقة عالية الاحترافية، ضُبط في داخله كمية /20/ كلغ. من مادة الكوكايين الخام، والتي توازي /65/ كلغ. من الكوكايين المُعد للتعاطي".