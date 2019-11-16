حراك المتعاقدين دعا للمشاركة في احد المتعاقدين غدا في صيدا

دعا حراك المتعاقدين في بيان له، الى مشاركة جميع ​الاساتذة المتعاقدين​ والمستعان والاجرائي في احد المتعاقدين غدا في صيدا دوار ايليا بدءا من ​الساعة​ العاشرة صباحا، وذلك رفضا لمظالم ​السلطة​ التي كدستها على كل متعاقد عندما أوجدت بدعة التعاقد وحرمته من حقه في التثبيت وسرقت امواله لتصرفها على ملذات الحكام.

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