النشرة: عدد من طلاب المدارس بصيدا توجهوا ال تقاطع ايليا بصيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان طلاب عدد من ​المدارس​ في صيدا، رفضوا الدخول إلى صفوفهم وتوجهوا الى تقاطع "ايليا" لتنظيم وقفة احتجاج دعما للحراك الشعبي

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